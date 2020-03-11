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На украинский рынок выходит агентство по продаже недвижимости люкс-класса

На украинский рынок выходит агентство по продаже недвижимости люкс-класса

Международное агентство недвижимости Sotheby’s International Realty Affiliates LLC открывает офис в Украине.

Новым членом сети брокеров Sothbey’s стала компания InRealtyOU, которая станет представителем сети в Украине как Ukraine Sotheby’s International Realty во главе с Заном Лаунагсом (Zans Launags).

“Рынок роскоши в Украине постепенно растет и сохраняет свою долю за счет крупных индивидуальных капиталов. У Зана и его команды – более чем десятилетний опыт работы в сфере недвижимости, и мы рады приветствовать Ukraine Sotheby’s International Realty в нашей сети”, – отметил президент и исполнительный директор Sothby’s International Realty Филип Уайт.
Sotheby’s International Realty основана в 1976 году как риелторская служба для клиентов аукционного дома Sotheby’s.

Сеть Sotheby’s International Realty насчитывает более 23 тыс. независимых агентов и 1 тыс. офисов в 70 странах по всему миру, включая 44 брокеридж-компании на ключевых рынках. Объем продаж компании в 2019 году составил $114 млрд.

По материалам УБР
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