На украинский рынок выходит агентство по продаже недвижимости люкс-класса

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Международное агентство недвижимости Sotheby’s International Realty Affiliates LLC открывает офис в Украине.
Новым членом сети брокеров Sothbey’s стала компания InRealtyOU, которая станет представителем сети в Украине как Ukraine Sotheby’s International Realty во главе с Заном Лаунагсом (Zans Launags).
“Рынок роскоши в Украине постепенно растет и сохраняет свою долю за счет крупных индивидуальных капиталов. У Зана и его команды – более чем десятилетний опыт работы в сфере недвижимости, и мы рады приветствовать Ukraine Sotheby’s International Realty в нашей сети”, – отметил президент и исполнительный директор Sothby’s International Realty Филип Уайт.
Sotheby’s International Realty основана в 1976 году как риелторская служба для клиентов аукционного дома Sotheby’s.
Сеть Sotheby’s International Realty насчитывает более 23 тыс. независимых агентов и 1 тыс. офисов в 70 странах по всему миру, включая 44 брокеридж-компании на ключевых рынках. Объем продаж компании в 2019 году составил $114 млрд.
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