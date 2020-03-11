АМКУ проверит завышенные цены на авиабилеты МАУ

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Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начинает расследование относительно повышения цен на авиабилеты компанией «Международные Авиалинии Украины». Об этом сообщил глава Киевского отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
«В связи с пандемией коронавируса COVID-19 власть Украины призвала граждан срочно вернуться из-за границы. С 17 марта авиасообщение с другими странами будет остановлено. В этой чрезвычайной ситуации в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – Международные авиалинии Украины – резко поднял цены на билеты на последние дни перед приостановкой авиасообщения”, – написал он.
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В частности, он привел данные, что билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 000 грн, при том что накануне билет стоил менее 10 000 грн.
«АМКУ изучит эти факты и, в случае выявления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя», – отметил Хмельницкий.
По его информации, Комитет может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.
Он обратился к гражданам, ставшим свидетелями таких действий МАУ, предоставить в АМКУ всю возможную информацию (билеты, чеки оплаты, другие документы по перелетам».
Между тем в МАУ объяснили, почему повысили цены на билеты. По их словам, цены автоматически рассчитывает специальная система Revenue Management System, пишет Радио Свобода.
«Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному и тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета – Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме. Эта система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте согласно целому ряду показателей. Таких, как интенсивность продаж, спрос на период времени и т.д.», – рассказали в МАУ.
В компании отметили, что увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости.
Ранее авиакомпания МАУ подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины перед массовым возвращением украинцев. Цены на некоторые билеты превышают $1000.
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