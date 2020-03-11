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АМКУ проверит завышенные цены на авиабилеты МАУ

АМКУ проверит завышенные цены на авиабилеты МАУ

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начинает расследование относительно повышения цен на авиабилеты компанией «Международные Авиалинии Украины». Об этом сообщил глава Киевского отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

«В связи с пандемией коронавируса COVID-19 власть Украины призвала граждан срочно вернуться из-за границы. С 17 марта авиасообщение с другими странами будет остановлено. В этой чрезвычайной ситуации в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – Международные авиалинии Украины – резко поднял цены на билеты на последние дни перед приостановкой авиасообщения”, – написал он.

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В частности, он привел данные, что билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 000 грн, при том что накануне билет стоил менее 10 000 грн.

«АМКУ изучит эти факты и, в случае выявления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя», – отметил Хмельницкий.

По его информации, Комитет может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.

Он обратился к гражданам, ставшим свидетелями таких действий МАУ, предоставить в АМКУ всю возможную информацию (билеты, чеки оплаты, другие документы по перелетам».

Между тем в МАУ объяснили, почему повысили цены на билеты. По их словам, цены автоматически рассчитывает специальная система Revenue Management System, пишет Радио Свобода.

«Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному и тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета – Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме. Эта система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте согласно целому ряду показателей. Таких, как интенсивность продаж, спрос на период времени и т.д.», – рассказали в МАУ.

В компании отметили, что увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости.

Ранее авиакомпания МАУ подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины перед массовым возвращением украинцев. Цены на некоторые билеты превышают $1000.

По материалам Mind
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