Украина закрывает пассажирское авиасообщение с миром

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Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Newsone.
“С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено… Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим о суше и морском, в первую очередь о суше, то наши граждане смогут возвращаться на территорию нашего государства”, – сказал он.
Председатель ВРУ добавил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться на родину автотранспортным путем.
По его словам, ограничения предварительно введены на 2 недели.
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