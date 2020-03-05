Магазинам и рынкам в Киеве поручили создать запас продуктов

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В Киеве руководителям торговых сетей, главам райгосадминистраций, руководителям рынков поручили планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Слончак в FACEBOOK.
“Городские власти дали поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия в две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения и т.д.”, – говорится в сообщении.
Вместе с тем, чиновник отметил, что продуктов в магазинах достаточно, и призвал не разгонять панику.
“Дорогие друзья, прошу не паниковать и быть осторожными со своими высказываниями. Сегодня лично утром прошелся по магазинам в центре, чтобы убедиться, что продуктов достаточно. Очередей нет, все спокойно. Городская власть понимает, что обеспечение продуктами крайне важно для безопасности и спокойствия нас всех. Поэтому мы со многих сторон подходим к этому вопросу”, – подчеркнул Слончак.
Он отметил, что всего хватает и ничего не изменилось. Также он подчеркнул, что жизнь продолжается, хотя и с некоторыми ограничениями.
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