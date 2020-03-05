Утверждена реформа среднего образования

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Глава государства Владимир Зеленский в пятницу, 13 марта, подписал законопроект №0901 “О полном общем среднем образовании”. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Необходимость принятия закона обусловливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия Закона Украины “Об образовании” в 2017 году.
В частности, закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств.
В Министерстве образования подчеркивают, что ученики получают возможность строить индивидуальные образовательные траектории, выбирать учебные предметы и иметь больше прав для ученического самоуправления. Родителям учеников закон предоставляет гарантии безопасной среды для детей, в частности – гарантии защиты от буллинга, а также право инициировать внеплановый институциональный аудит в школе.
Документ предоставляет учителям реальную автономию в создании программ, разработке систем оценки, открывает широкие возможности для повышения квалификации и роста их зарплаты.
Закон также устанавливает новые подходы к назначению директоров школ, предоставляет больше возможностей для усиления школ педагогами и вводит педагогическую интернатуру для молодых учителей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Пенсионном фонде отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров12 ч. назад - 22948 13
Минэкоэнерго предлагает запретить одноразовые пакетики в магазинах11 ч. назад - 946 10
Зеленский: Мы ликвидируем Строительную инспекцию6 ч. назад - 1433 9
Чистые международные резервы НБУ выросли до $17,3 миллиарда9 ч. назад - 1444 9
Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (карта)10 ч. назад - 4165 9
В Пенсионном фонде отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров12 ч. назад - 22948 13
😷 В Новой Почте рассказали, как будут работать в условиях карантина9 ч. назад - 6242 3
Курс биткоина продолжает крутое падение11 ч. назад - 5745 5
Смолий сообщил, рассматривает ли НБУ вариант дефолта в УкраинеВчера, 20:03 - 4462 5
Курс наличного доллара8 ч. назад - 4267
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии КитаяПозавчера, 11:10 - 1604
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2087 4
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1208 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1071 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3903