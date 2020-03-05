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Утверждена реформа среднего образования

Утверждена реформа среднего образования

Глава государства Владимир Зеленский в пятницу, 13 марта, подписал законопроект №0901 “О полном общем среднем образовании”. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Необходимость принятия закона обусловливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия Закона Украины “Об образовании” в 2017 году.

В частности, закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств.

В Министерстве образования подчеркивают, что ученики получают возможность строить индивидуальные образовательные траектории, выбирать учебные предметы и иметь больше прав для ученического самоуправления. Родителям учеников закон предоставляет гарантии безопасной среды для детей, в частности – гарантии защиты от буллинга, а также право инициировать внеплановый институциональный аудит в школе.

Документ предоставляет учителям реальную автономию в создании программ, разработке систем оценки, открывает широкие возможности для повышения квалификации и роста их зарплаты.

Закон также устанавливает новые подходы к назначению директоров школ, предоставляет больше возможностей для усиления школ педагогами и вводит педагогическую интернатуру для молодых учителей.

По материалам Корреспондент.net
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