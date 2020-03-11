Microsoft хоронит популярный язык программирования

Многие разработчики начинали с Visual Basic, но, похоже, дни языка программирования сочтены. Microsoft заявила, что больше не будет добавлять какие-либо новые функции в язык.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

Язык проиграл в конкуренции с C#, так как более ранние разработчики Visual Basic перешли на этот язык, и большинство примеров кода теперь только для C#. Хотя никакие новые функции не будут добавлены, компания все же внесет улучшения в Visual Studio. “Visual Studio регулярно добавляет новые функции для улучшения взаимодействия с разработчиками, включая тех, кто использует Visual Basic и .NET Core или .NET Framework. Примером является недавнее добавление IntelliCode для Visual Basic”. Также язык Visual Basic сохранится в программной платформе .NET 5. Напомним, Visual Basic дебютировал в 1991 году, став продолжением языка Basic.