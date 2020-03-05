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СНБО упростил закупки медицинских изделий

СНБО упростил закупки медицинских изделий

Из-под действия закона о государственных закупках выводятся все медицинские товары и услуги, необходимые для борьбы с коронавирусом, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Сегодня решение СНБО – разрешить Кабинету министров принять срочные меры, чтобы все медицинские изделия, а также товары и услуги, задействованные для противодействия коронавирусной инфекции, проходили вне закона о публичных закупках”, – заявил он.

Ляшко отметил, что в течение двух недель Министерство развития экономики и отечественные производители обязались решить проблему с дефицитом средств индивидуальной защиты.

Речь идет о хирургических масках и антисептиках, с помощью которых можно обрабатывать руки.

Как известно, согласно закону о публичных закупках все тендеры на сумму от 50 тысяч гривен должны проходить публично на системе ProZorro.

По материалам Корреспондент.net
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