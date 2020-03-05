😷 Соцстрах компенсирует украинцам потерю заработка за время лечения респираторных болезней

Украинцам, временно лишившимся возможности работать из-за обнаружения симптомов острого респираторного заболевания, при подозрении на COVID-19, компенсируют потерянный за время лечения заработок.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

Размер пособия:

зависит от продолжительности страхового стажа;

определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Эти выплаты будут начисляться начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления медико-социальной экспертной комиссией инвалидности (первые пять дней финансируются за счет средств работодателя).

В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:

50% средней заработной платы – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

60% средней заработной платы – страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% средней заработной платы – страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы – страховой стаж более 8 лет;

100% средней заработной платы – застрахованным лицам, имеющим льготы согласно законодательству, в том числе, пострадавшим участникам Революции Достоинства по страховым случаям, наступившим с 25.07.2018.

В случае болезни ребенка до 14 лет для лица, которое будет осуществлять уход за ним дома или в условиях стационара, Фонд компенсирует утраченный за это время заработок, начиная с первого дня ухода.

Как получить помощь от Фонда:

застрахованное лицо должно передать полученный листок нетрудоспособности работодателю;

для предоставления работнику материального обеспечения работодателем заполняется заявление-расчет по установленной форме и передается в рабочий орган Фонда в бумажном или электронном виде.

Справка Finance.ua:

Украина на две недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.