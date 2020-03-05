😷 Соцстрах компенсирует украинцам потерю заработка за время лечения респираторных болезней

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Украинцам, временно лишившимся возможности работать из-за обнаружения симптомов острого респираторного заболевания, при подозрении на COVID-19, компенсируют потерянный за время лечения заработок.
Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.
Размер пособия:
Эти выплаты будут начисляться начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления медико-социальной экспертной комиссией инвалидности (первые пять дней финансируются за счет средств работодателя).
В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:
В случае болезни ребенка до 14 лет для лица, которое будет осуществлять уход за ним дома или в условиях стационара, Фонд компенсирует утраченный за это время заработок, начиная с первого дня ухода.
Как получить помощь от Фонда:
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