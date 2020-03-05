0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Индийская биржа приостановила торги впервые с 2008 года

Индийская биржа приостановила торги впервые с 2008 года

Индийская фондовая биржа приостановила торги на 45 минут после обвала котировок основных индексов более чем на 10% – это произошло впервые с 2008 года, сообщает газета Hindustan Times.

Индекс Nifty снизился на 10% до отметки 8554 уже за первые 30 минут после открытия биржи, Sensex – на 9,8% до 29564, что привело к 45-минутной приостановке торгов. Однако, день завершился общей положительной динамикой, индекс Sensex вырос до 34103, а Nifty до 10023.

“Правительство и Резервный банк тщательно следят за ситуацией. Мы примем все необходимые меры”, – сказал главный экономический советник при правительстве Индии Кришнамурти Субраманьян.

В качестве причины резкого падения котировок он назвал пандемию коронавируса.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.