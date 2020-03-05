Индийская биржа приостановила торги впервые с 2008 года

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Индийская фондовая биржа приостановила торги на 45 минут после обвала котировок основных индексов более чем на 10% – это произошло впервые с 2008 года, сообщает газета Hindustan Times.
Индекс Nifty снизился на 10% до отметки 8554 уже за первые 30 минут после открытия биржи, Sensex – на 9,8% до 29564, что привело к 45-минутной приостановке торгов. Однако, день завершился общей положительной динамикой, индекс Sensex вырос до 34103, а Nifty до 10023.
“Правительство и Резервный банк тщательно следят за ситуацией. Мы примем все необходимые меры”, – сказал главный экономический советник при правительстве Индии Кришнамурти Субраманьян.
В качестве причины резкого падения котировок он назвал пандемию коронавируса.
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