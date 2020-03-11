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Найти выгодное помещение для бизнеса: аренда vs покупка (инфографика)

Найти выгодное помещение для бизнеса: аренда vs покупка (инфографика)

В Киеве помещение на 20-29 кв.м. обойдется в 8800 грн/месяц, а в Харькове – в 6000 грн.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Недвижимость.

“В аренду в Украине сдают примерно 34 000 объектов коммерческой недвижимости, в то же время помещения для покупки можно выбрать из более 16 000 объявлений”, – говорится в исследовании.

Киев:

  • самый экономный вариант аренды – помещение до 20 кв.м. сдаются в среднем за 5900 грн/месяц. На 1650 предложений, размещенных в прошлом полугодии, откликнулись более 6170 раз. Для сравнения, покупка такого пространства обойдется в 306 100 грн, однако объявлений намного меньше;
  • более просторная недвижимость – от 20 до 29 кв.м. – будет стоить вам 8800 грн ежемесячно, а вот цена покупки чуть не доходит до миллиона: в прошлом полугодии она составила 987 100 грн;
  • помещение на 30-39 кв.м. стоит 14 000 грн в месяц. Чтобы стать владельцем такого пространства, придется заплатить 1,36 млн0 грн.

Львов:

  • помещение площадью до 20 кв.м. будет стоить 5000 грн в месяц. Однако купить такой объект можно вдвое дешевле, чем в Киеве – в среднем за 124 200 грн;
  • объекты от 20 до 29 кв.м. предлагают снять за 8000 грн/месяц, а продают их по цене примерно 672 000 грн;
  • помещение на 30-39 кв.м. можно арендовать всего на 2000 дороже – в среднем за 10 000 грн в месяц. Чтобы сразу приобрести такое пространство, понадобится 816 800 грн.

Харьков:

  • помещение до 20 кв.м. можно арендовать за 4000 грн в месяц;
  • метраж от 20 до 29 кв.м. обойдется в 6000 грн. Пространства таких же размеров стоят 305 200 грн и 393 600 грн соответственно, если речь идет о покупке;
  • за аренду помещения площадью 30-39 кв.м. в Харькове просят 8150 грн/месяц. Владельцем такого объекта можно стать за 844 100 грн.

Одесса:

  • самые компактные помещения до 20 кв.м. в “Жемчужине у моря” сдаются по 3500 грн/месяц. Купить такой объект можно с 157 800 грн;
  • объекты недвижимости от 20 до 29 кв.м. в Одессе предлагают снять в среднем за 6500 грн ежемесячно. При желании стать владельцем, цена покупки будет примерно 659 600 грн;
  • аренда помещения на 30-39 кв.м. будет за 9000 грн в месяц. В случае покупки за него попросят 839 700.

Днепр:

  • помещение площадью до 20 кв.м. предлагают арендовать за 2700 грн/месяц;
  • пространство побольше, от 20 до 29 кв.м., стоит примерно 3500 грн в месяц, купить помещение похожих размеров можно за 637 700 грн;
  • за 719 900 грн в среднем можно купить объект площадью 30-39 кв.м. В случае аренды такое помещение обойдется в 6900 грн в месяц.

В каком городе выгоднее сдавать жилье?

“Для тех, кто рассчитывает на покупку более элитной недвижимости, есть объекты и значительно дороже. Так, например, в Киеве можно приобрести и отель-ресторан площадью 3000 кв.м. за $12 млн, и концертный клуб за $7 млн ​​- ограничить ваш выбор может только бюджет или фантазия”, – добавили аналитики.

По материалам Finance.UA
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