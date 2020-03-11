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Банки снизили ставки по депозитам для населения

Банки снизили ставки по депозитам для населения

В феврале 2020 года средние ставки банков по новым депозитам в гривне и валюте для населения снизились.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Как снизились ставки:

  • средние ставки банков по новым депозитам для населения в гривне снизились с 13,8% до 12,8% годовых;
  • ставки по новым депозитам для населения в валюте за февраль снизились с 2,2% до 2,1%;
  • ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 8,8% до 6,5% годовых;
  • по валютным депозитам для предприятий снизились с 1,8% до 1,5% годовых.

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Депозитный портфель банков в феврале сократился на 0,2% до 1121 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 1,8% до 570 млрд грн, предприятий сократился на 0,4% до 529 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Чтобы получить вклад из банка-банкрота, вкладчику необходимо обратиться в любое отделение одного из банков-агентов Фонда с паспортом и ИНН и получить свои средства.
  • Информация о дате начала выплат размещается на официальном сайте Фонда, публикуется в официальных газетах «Голос Украины» или «Урядовый курьер».

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По материалам Finance.UA
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