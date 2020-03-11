Банки снизили ставки по депозитам для населения

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В феврале 2020 года средние ставки банков по новым депозитам в гривне и валюте для населения снизились.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Как снизились ставки:
Депозитный портфель банков в феврале сократился на 0,2% до 1121 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 1,8% до 570 млрд грн, предприятий сократился на 0,4% до 529 млрд грн.
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