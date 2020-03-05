Китайская компания приступила к разработке 6G-покрытия

Известный производитель смартфонов Vivo объявил, что компания начала исследования и разработки 6G, чтобы лучше подготовиться к препятствиям, которые будут вызваны взломом данных в ближайшем будущем.

Это сообщение поступило из штаб-квартиры китайской компании в Южном Китае. Руководитель Исследовательского института коммуникаций Цинь Фэй, заявил, что “Хотя коммерческое использование 5G только началось, Vivo уже развернула макеты для 6G, исследуя технологию следующего поколения”. Другими словами, Vivo уже работает над проверкой будущего и закладывает фундамент для следующего поколения в области телекоммуникаций.

По словам старшего руководителя, компания сформировала специальную команду специалистов на ранних стадиях создания сетей 6G, чтобы продемонстрировать широкое применение новой технологии. Команда даже предоставит различные сценарии своих возможностей, а Vivo уже участвует в нескольких дискуссиях о сетевой индустрии. Цинь Фей также упомянул, что его команда 6G будет сотрудничать как с отечественными, так и с зарубежными университетами, чтобы получить лучшие результаты для своих исследований в области технологий.