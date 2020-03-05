0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 782 0

Крупный туроператор отменяет чартеры из-за коронавируса

Крупный туроператор отменяет чартеры из-за коронавируса

В то время, как иностранцы отказываются ехать в Украину из-за коронавируса, сами украинцы тоже не спешат путешествовать. Так, из-за резкого снижения спроса, туристический оператор Join UP! объявил о прекращении полеты в Николаев с 17-го марта и в Херсон – с 18-го марта, а также сокращает полеты в Египет на 22 рейса в неделю.

“Спрос на путешествия снизился из-за вспышки коронавируса по всему миру. Украинский туроператор Join UP! вынужден оптимизировать летную программу чартерных рейсов в соответствии с текущим запросом рынка и общества”, – сообщила пресс-служба компании.

Компания также сокращает летную программу в Израиль и предлагает возместить средства за ранее забронированные туры, если турист не может обеспечить 14-дневный карантин по прибытию в страну, согласно введенным Израилем правилам для въезжающих иностранцев.

Кроме того, компания предлагает возвращение средств или перенесение на другие даты ранее забронированных туров в Италию. Join UP! также вводит возможность возвращения средств за отмену ранних бронирований в случае обращения не менее, чем за 30 дней до даты вылета. При этом возврат средств в случае брони по невозвратному тарифу или на период майских праздников не осуществляется.

Ранее уже сообщалось, что расписание авиарейсов из Украины поменяли из-за коронавируса.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин – на три недели, с 12 марта и предварительно до 3 апреля. В стране будут закрыты школы и отменены все мероприятия с участием 200 и более человек. Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49 — те, где оборудованы места для карантина.

Также украинцам рекомендуется следить за обновлениями на сайтах Минздрава, Кабмина, Центра общественного здоровья и Всемирной организации здравоохранения, а тем, кто оказался за границей и нуждается в помощи, – связаться с посольством Украины в стране своего пребывания.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.