Крупный туроператор отменяет чартеры из-за коронавируса

В то время, как иностранцы отказываются ехать в Украину из-за коронавируса, сами украинцы тоже не спешат путешествовать. Так, из-за резкого снижения спроса, туристический оператор Join UP! объявил о прекращении полеты в Николаев с 17-го марта и в Херсон – с 18-го марта, а также сокращает полеты в Египет на 22 рейса в неделю.

“Спрос на путешествия снизился из-за вспышки коронавируса по всему миру. Украинский туроператор Join UP! вынужден оптимизировать летную программу чартерных рейсов в соответствии с текущим запросом рынка и общества”, – сообщила пресс-служба компании.

Компания также сокращает летную программу в Израиль и предлагает возместить средства за ранее забронированные туры, если турист не может обеспечить 14-дневный карантин по прибытию в страну, согласно введенным Израилем правилам для въезжающих иностранцев.

Кроме того, компания предлагает возвращение средств или перенесение на другие даты ранее забронированных туров в Италию. Join UP! также вводит возможность возвращения средств за отмену ранних бронирований в случае обращения не менее, чем за 30 дней до даты вылета. При этом возврат средств в случае брони по невозвратному тарифу или на период майских праздников не осуществляется.

Ранее уже сообщалось, что расписание авиарейсов из Украины поменяли из-за коронавируса.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин – на три недели, с 12 марта и предварительно до 3 апреля. В стране будут закрыты школы и отменены все мероприятия с участием 200 и более человек. Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49 — те, где оборудованы места для карантина.

Также украинцам рекомендуется следить за обновлениями на сайтах Минздрава, Кабмина, Центра общественного здоровья и Всемирной организации здравоохранения, а тем, кто оказался за границей и нуждается в помощи, – связаться с посольством Украины в стране своего пребывания.