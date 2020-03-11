Правительство готово "брутально" ограничить импорт сыров с ЕС

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Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил о готовности к “брутальным шагам”, чтобы ограничить импорт сыров и вообще молочной продукции из ЕС из-за негативного влияния для украинских производителей.
“Меня сейчас очень раздражает ситуация с резким ростом импорта сыров и вообще молочной продукции из ЕС в Украину, вплоть до контрабанды… Импорт растет, и это негативно влияет на украинских производителей”, – сказал Качка.
По его словам, чтобы это остановить, правительство может пойти на “довольно брктальные шаги”. Например, на защитные меры против импорта сыров в Украину.
“Если наши производители обратятся с такой просьбой – это вполне возможно. Импорт вырос почти вдвое за прошедший год, это резкий рост”, – отметил Качка.
Впрочем, он признал, что это – негативный сценарий, которого можно избежать при условии большей координации с ЕС.
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