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Мотоциклы Harley-Davidson оснастят Android (фото)

Мотоциклы Harley-Davidson оснастят Android (фото)

Большинство новых автомобилей поставляются с функциями CarPlay и Android Auto, а вот с мотоциклами ситуация пока сложнее. На радость фанатов двухколёсного транспорта, компания Harley-Davidson объявила, что совсем скоро её байки, в том числе и уже вышедшие, получат поддержку «зелёного робота».

Владельцы мотоциклов Touring, Trike и CVO с информационно-развлекательной системой Boom! Box GTS, выпущенных в 2014-м или позже, уже в начале лета этого года смогут установить Android Auto. Сделать это можно будет как вручную, так и в одном из дилерских центров. Компания также объявила, что начиная с 2021 года все новые модели Touring, CVO и Trike с Boom! Box GTS будут поставляться с Android Auto по умолчанию.


Фото: Engadget

Платформа с помощью удобного интерфейса предоставляет быстрый доступ к навигации, звонкам, «Google Ассистенту», воспроизведению музыки и других функциям при подключении Android-смартфона к мультимедийной системе транспортного средства по USB.


Фото: Engadget

Стоит отметить, что Harley-Davidson внедрила поддержку Apple CarPlay в свои мотоциклы ещё в 2018 году, а вот пользователям Android пришлось ждать всё это время.

По материалам 4pda
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