Зеленский: Мы ликвидируем Строительную инспекцию

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.
Об этом он сообщил во время выездного заседания правительства.
“За эти годы чиновники понастроили небоскребов из разных схем и договорняков. Крупнейшим джекпотом была выдача разрешений в сфере градостроительства.
В декабре прошлого года мы начали это разрушать, заработал е-кабинет застройщика…
Но наиболее болезненным остается злоупотребление при строительстве крупных объектов.
…Скажу три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес: мы ликвидируем ГАСИ.
Процесс получения госуслуг будет прозрачным и удобным, с минимальным влиянием чиновников”, – заявил Президент.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах (видео)Вчера, 14:00 - 3541 9
Украина примет "земельный" и "банковский" законы для сотрудничества с МВФ — ЗеленскийВчера, 14:12 - 2757 7
В Пенсионном фонде отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров6 ч. назад - 13480 6
Чистые международные резервы НБУ выросли до $17,3 миллиарда3 ч. назад - 825 6
Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (карта)4 ч. назад - 2790 5
В Пенсионном фонде отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров6 ч. назад - 13480 6
😷 Коронавирус: что следует знать тем, кто собрался в путешествие по ЕвропеВчера, 17:16 - 7853 1
Смолий сообщил, рассматривает ли НБУ вариант дефолта в УкраинеВчера, 20:03 - 4114 5
Курс биткоина продолжает крутое падение4 ч. назад - 3683 3
В Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах (видео)Вчера, 14:00 - 3541 9
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии КитаяПозавчера, 11:10 - 1510
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1996 4
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1178 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1042 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 3795