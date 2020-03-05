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Зеленский: Мы ликвидируем Строительную инспекцию

Зеленский: Мы ликвидируем Строительную инспекцию

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Об этом он сообщил во время выездного заседания правительства.

“За эти годы чиновники понастроили небоскребов из разных схем и договорняков. Крупнейшим джекпотом была выдача разрешений в сфере градостроительства.

В декабре прошлого года мы начали это разрушать, заработал е-кабинет застройщика…

Но наиболее болезненным остается злоупотребление при строительстве крупных объектов.

…Скажу три слова, которых ждал весь честный строительный бизнес: мы ликвидируем ГАСИ.

Процесс получения госуслуг будет прозрачным и удобным, с минимальным влиянием чиновников”, – заявил Президент.

По материалам Економічна Правда
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