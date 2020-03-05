Кто освобождается от уплаты земельного налога - объяснение ГНС

Граждане Украины имеют право на бесплатное получение из земель государственной или коммунальной собственности земельных участков, в пределах норм.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Хмельницкой области.

Кто освобождается от уплаты налога:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту); ветераны войны;

лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551- XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями и дополнениями;

физические лица, признанные законом лицами, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты налога распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

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для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

Как отмечается, право на бесплатное получение из земель государственной или коммунальной собственности земельных участков, в пределах указанных предельных норм, имеют граждане Украины. Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права приобретать право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский заявлял, что рынок земли в Украине будет открыт только тогда, когда будет принят закон и подготовлены все кадастры, но земельная реформа будет обязательно доведено до конца.

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