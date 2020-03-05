Кто освобождается от уплаты земельного налога - объяснение ГНС

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Граждане Украины имеют право на бесплатное получение из земель государственной или коммунальной собственности земельных участков, в пределах норм.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Хмельницкой области.
Кто освобождается от уплаты налога:
Освобождение от уплаты налога распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах норм:
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Как отмечается, право на бесплатное получение из земель государственной или коммунальной собственности земельных участков, в пределах указанных предельных норм, имеют граждане Украины. Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права приобретать право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности.
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