0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 269 0

Кто освобождается от уплаты земельного налога - объяснение ГНС

Кто освобождается от уплаты земельного налога - объяснение ГНС

Граждане Украины имеют право на бесплатное получение из земель государственной или коммунальной собственности земельных участков, в пределах норм.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Хмельницкой области.

Кто освобождается от уплаты налога:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы;
  • физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту); ветераны войны;
  • лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями и дополнениями;
  • физические лица, признанные законом лицами, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты налога распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах норм:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

Читайте также: Земельная реформа: у Зеленского рассказали, что будет с лесами и пляжами

  • для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;
  • для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

Как отмечается, право на бесплатное получение из земель государственной или коммунальной собственности земельных участков, в пределах указанных предельных норм, имеют граждане Украины. Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права приобретать право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что рынок земли в Украине будет открыт только тогда, когда будет принят закон и подготовлены все кадастры, но земельная реформа будет обязательно доведено до конца.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Аграрный рынок
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.