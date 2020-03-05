В правительстве анонсировали евроинтеграционный законопроект об энергоэффективности

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины финализирует работу над евроинтеграционным законопроектом об энергоэффективности, чтобы внести его в Верховную Раду как можно скорее. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин, сообщили в пресс-службе Минэкоэнерго.

“Минэкоэнерго финализирует работу по доработке законопроекта об энергоэффективности, чтобы как можно скорее его направить в Верховную Раду Украины. Принятие этого законопроекта является нашим евроинтеграционным обязательством согласно требованиям Директивы 2012/27/ЕС об энергоэффективности”, – сообщили в министерстве, цитируя Рябчина.

Комментируя законодательную инициативу, чиновник указал, что в правительстве своей задачей ставят повышение уровня энергоэффективности всей экономики. “Если раньше правительство сконцентрировался на термомодернизации жилых зданий, сейчас мы планируем расширить государственную поддержку для внедрения энергоэффективных мероприятий для МСБ, стимулировать развитие рынка энергоаудита и внедрение систем энергоменеджмента. Кроме этого, планируем внедрить энергоэффективные публичные закупки, а также повышать энергоэффективность зданий бюджетной сферы”, – сообщил Рябчин.

По его словам, в планах Минэкоэнерго в пилотном режиме сделать “зеленые” кредиты в поддержку промышленных предприятий и ЭСКО компаний, которым не хватает оборотного капитала, чтобы охватить больше энергоэффективных проектов. Также планируется стимулировать энергоэффективность в транспорте, вводя электромобильную инфраструктуру, поддерживать технологии аккумуляции “зеленой” энергии.