0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

Гибридный спорткар BMW i8 скоро снимут с конвейера

Гибридный спорткар BMW i8 скоро снимут с конвейера

Компания BMW объявила, что в апреле нынешнего года она закончит серийное производство гибридного спорткара BMW i8. Вместо него баварский автогигант выпустит новую линейку электромобилей.

Концепт BMW i8 впервые показали в 2009 году. В 2014 году начался выпуск его серийной версии в кузове купе. В 2018 году этот спорткар обновили и добавили ему ещё один вариант кузова – родстер.


BMW i8

Силовая установка i8 состоит из трехцилиндрового 1,5 л бензинового двигателя с турбонаддувом мощностью 357 л.с. и небольшого электромотора. В 2018 году мощность мотора увеличили до 369 л.с.

В декабре 2019 года компания BMW объявила о выпуске юбилейного 20 000-го i8. Это была машина специальной серии Ultimate Sophisto. Именно на этой серии в 200 экземпляров и закончится производство i8.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.