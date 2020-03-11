Гибридный спорткар BMW i8 скоро снимут с конвейера

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Компания BMW объявила, что в апреле нынешнего года она закончит серийное производство гибридного спорткара BMW i8. Вместо него баварский автогигант выпустит новую линейку электромобилей.
Концепт BMW i8 впервые показали в 2009 году. В 2014 году начался выпуск его серийной версии в кузове купе. В 2018 году этот спорткар обновили и добавили ему ещё один вариант кузова – родстер.
BMW i8
Силовая установка i8 состоит из трехцилиндрового 1,5 л бензинового двигателя с турбонаддувом мощностью 357 л.с. и небольшого электромотора. В 2018 году мощность мотора увеличили до 369 л.с.
В декабре 2019 года компания BMW объявила о выпуске юбилейного 20 000-го i8. Это была машина специальной серии Ultimate Sophisto. Именно на этой серии в 200 экземпляров и закончится производство i8.
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