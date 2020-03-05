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В украинских банках в феврале стало больше депозитов (инфографика)

В украинских банках в феврале стало больше депозитов (инфографика)

Объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль вырос на 1,5% – до 659,9 миллиарда гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1%, до 17,9 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка.

Согласно данным НБУ, с начала года:

  • объем гривневых депозитов вырос на 3%;
  • объем валютных депозитов вырос на 3,6%.

Остатки по кредитам:

  • по гривневым кредитам выросли на 0,4% за февраль, но сократились на 1,6% с начала года – до 598,9 миллиарда гривен;
  • по валютным кредитам сократились на 1% за февраль и на 2,3% с начала года – до 14,8 миллиарда долларов.

Напомним, вчера, 13 марта, в Нацбанке заявили, что изменений в депозитных портфелях банков не зафиксировано, а ликвидность банков составляет 200 миллиардов гривен в национальной валюте и 9 миллиардов долларов в иностранной.

Какие налоги уплачиваются с процентов по депозиту:

  • ставка НДФЛ на доходы в виде процентов на текущий или депозитный банковский счет устанавливается в размере 18% к базе налогообложения. Такие доходы являются объектом обложения военным сбором по ставке 1,5%;
  • в срок, определенный для месячного налогового периода, налоговым агентом в бюджет платится общая сумма налога на доходы физических лиц, начисленного по ставке 18% с общей суммы процентов, начисленных за налоговый месяц на суммы банковских вкладных или текущих счетов.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 февраля 2020 года физлица держали в банках 487,3 млрд грн, что на 12,8 млрд грн больше, чем на начало января 2020 года.
  • Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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