В украинских банках в феврале стало больше депозитов (инфографика)

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Объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль вырос на 1,5% – до 659,9 миллиарда гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1%, до 17,9 миллиарда долларов.
Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка.
Согласно данным НБУ, с начала года:
Остатки по кредитам:
Напомним, вчера, 13 марта, в Нацбанке заявили, что изменений в депозитных портфелях банков не зафиксировано, а ликвидность банков составляет 200 миллиардов гривен в национальной валюте и 9 миллиардов долларов в иностранной.
Какие налоги уплачиваются с процентов по депозиту:
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