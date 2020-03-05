Фонд гарантирования выставляет на продажу коллекцию икон Родовид Банка

16 марта 2020 года состоится аукцион по продаже основных средств, находящихся на балансе АО “Родовид Банк”.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), речь идет о сорока трех иконах, которые украшали стены главного офиса банка в течение многих лет и были частью коллекции финучреждения.

Продажа осуществляется через английский аукцион в системе ProZorro.Продажи. Каждая икона продается отдельным лотом.

В ФГВФЛ отмечают, что отдельные произведения имеют исключительную культурно-художественную и историческую ценность.

Каждая икона прошла надлежащую оценку, что позволило подтвердить ее происхождение и ценность как произведения искусства и актива.