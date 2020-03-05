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Фонд гарантирования выставляет на продажу коллекцию икон Родовид Банка

Фонд гарантирования выставляет на продажу коллекцию икон Родовид Банка

16 марта 2020 года состоится аукцион по продаже основных средств, находящихся на балансе АО “Родовид Банк”.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), речь идет о сорока трех иконах, которые украшали стены главного офиса банка в течение многих лет и были частью коллекции финучреждения.

Продажа осуществляется через английский аукцион в системе ProZorro.Продажи. Каждая икона продается отдельным лотом.

В ФГВФЛ отмечают, что отдельные произведения имеют исключительную культурно-художественную и историческую ценность.

Каждая икона прошла надлежащую оценку, что позволило подтвердить ее происхождение и ценность как произведения искусства и актива.

По материалам Дело
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