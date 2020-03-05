Фонд гарантирования выставляет на продажу коллекцию икон Родовид Банка

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16 марта 2020 года состоится аукцион по продаже основных средств, находящихся на балансе АО “Родовид Банк”.
Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), речь идет о сорока трех иконах, которые украшали стены главного офиса банка в течение многих лет и были частью коллекции финучреждения.
Продажа осуществляется через английский аукцион в системе ProZorro.Продажи. Каждая икона продается отдельным лотом.
В ФГВФЛ отмечают, что отдельные произведения имеют исключительную культурно-художественную и историческую ценность.
Каждая икона прошла надлежащую оценку, что позволило подтвердить ее происхождение и ценность как произведения искусства и актива.
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