Курс биткоина продолжает крутое падение

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Вчера курс биткоина рухнул вниз до $5 000, а сегодня утром некоторое время первая криптовалюта торговалась ниже $4 000, сообщает Bits.Media.
По мнению аналитика Питера Брандта, в будущем курс может упасть до $1 000.
Один из подписчиков Питера Брандта в социальной сети Twitter спросил, станут ли текущие цены на биткоин новым дном или ожидать дальнейшего снижения. Брандт ответил, что если посмотреть на график “без предвзятости”, то дно может оказаться ниже $1 000. То есть, первая криптовалюта потенциально может потерять 80% своей стоимости даже от текущих уровней.
Отметим, что Питер Брандт не является криптовалютным скептиком. Наоборот, ранее он часто писал о грядущем росте первой криптовалюты и даже говорил, что в ходе следующего цикла параболического роста курс биткоина может достичь $140 000.
Падение биткоина связано с паникой на фондовых рынках, которая вызвана пандемией коронавируса и падением экономики. Первая криптовалюта не сумела поддержать свой статус “защитного актива”.
Наоборот, в обычной ситуации активы для хеджирования рисков при падении фондовых рынков должны расти. Но в последнее время биткоин показывает значительную корреляцию с фондовыми индексами.
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