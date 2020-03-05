Межбанк: снова было жарко

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Валютный рынок продолжает лихорадить. И как мы предупреждали в своем утреннем прогнозе — сегодня на межбанке снова было жарко. Причем как на валютном, так и на ресурсном.
На ресурсном – из-за нехватки свободной ликвидности у банков (корсчета за среду упали на 5,1 млрд гривен – до 51,6 млрд гривен на утро сегодняшнего дня). А на валютном – давление на гривну продолжалось практически весь день и НБУ опять тушил пожары.
Решение Нацбанка о снижении учетной ставки на 1% – до 10% годовых является спорным, так как в условиях нарастания мирового финансового кризиса и проблем украинской экономики – это вряд ли приведет к снижению реальных ставок по кредитам (ради чего все собственно и затевалось регулятором).
А вот часть вкладчиков из банков своими низкими относительно реальной инфляции в стране ставками по депозитам – может отпугнуть. Они будут просто забирать свои гривневые вклады по сроку – и пойдут с этой гривной либо в магазины, где купят в основном импорт (что увеличит негативное сальдо торговли), либо по старинке на валютный рынок, что будет дополнительно давить на курс. Так что решение о снижении сейчас учетной ставки – больше политическое решение Правления НБУ, чем экономическое.
В конечном итоге – весь недостаток предложения валюты сегодня закрывал Нацбанк, продавая валюту через утренний аукцион (продал $75,9 млн при цене отсечения – не ниже 25,80 гривен за доллар), а затем многократно – используя интервенции через Matching.
При этом, Нацбанк использовал старую тактику, повышая с каждым выходом курс продажи. Продавал по 25,90 гривен, затем – по 25,95 гривен, затем – по 26,01 и 26,02. По нашим наблюдениям, продал всего с учетом аукциона не менее $ 145-160 млн. Это позволило практически удержать курс в пределах ориентира 26 гривен за доллар. О котором мы предупреждали в своем утреннем прогнозе.
Наличный рынок реагировал на все изменения межбанка частой сменой котировок. На вечер четверга обменки продавали наличный доллар по 26,45-26,55 гривен, но некоторые пытались его и активно завышать к уровням до 26,90. Что правда, им удавалось с трудом.
Ход торгов
Торги по доллару начались с уровня 25,80/25,84 гривен, что изначально было выше вчерашнего закрытия 25,72/25,75. Спрос снова ожидаемо превышал предложение и Нацбанк с самого утра провел аукцион с подачей заявок до 10:30. Продал $75,9 млн с ценой отсечения – не ниже 25,80. Этого не хватило на всех и к 11 часов доллар подорожал до 25,83/25,85 гривен. Нацбанк периодически в течение дня выходил на рынок с продажами по 25,90 гривен, затем по 25,95 гривен, а завершил день продажами по 26,01-26,02 гривны за доллар. Именно выходы или уходы регулятора с рынка и формировали поведение курса в течение дня.
К 12 часам курс снизился ненадолго до 25,78/25,81 гривен, но уже к обеду котировки достигли отметки 25,83/25,85 гривен. А после 14:00 активно пошли вверх – до 25,93/25,97 гривен к 15:00 и до 25,98/26,02 к 16 часам.
Завершилась сессия уровнями 25,99/26,01 гривен благодаря последним интервенциям Нацбанка по продаже валюты по курсам 26,01-26,02 гривен за доллар.
Главные события 12 марта на межбанке:
1). Доллар с утренних 25,80/25,84 гривен вырос до 25,99/26,01 к завершению сессии.
2). НБУ сегодня снова многократно продавал доллар. Вначале через аукцион – продал $75,9 млн с ценой отсечения – не ниже 25,80. А затем – используя Matching, постепенно повышая ценники: по 25,90 гривен, потом по 25,95 гривен, а затем по 26,01 и 26,02 гривны к концу сессии. Продал по нашим оценкам всего не менее $ 145-160 млн.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 25,8086 гривен, а официальный на 13 марта составил 25,858 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,94 / 25,98
евро – 29,13 / 29,17
российский рубль – 0,3470 / 0,3477
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1068 / 1,1070
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