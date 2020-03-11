Названы самые подделываемые смартфоны в Китае

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Китайское приложение для бенчмаркинга Master Lu выпустило ТОП-10 самых подделываемых смартфонов в Китае. В январе компания выпустила диаграмму, показывающую число поддельных смартфонов, которые были запущены в приложении в 2019 году.
На диаграмме Galaxy W2018 был самым фальсифицированным смартфоном в прошлом году.
Но за три месяца данные немного изменились.
Apple iPhone 8 стал самым подделываемым смартфоном в период с марта 2019 года по март 2020 года. За iPhone 8 следует Samsung W2018, а W2019 занимает третье место. IPhone XS Max и Galaxy S10 + занимают четвертое и пятое места соответственно. На шестом месте находится Honor 9, на седьмом – Samsung Galaxy S8 +, на восьмом – OnePlus 7 Pro. Xiaomi Mi 6 и Galaxy S8 пополнили ТОП-10.
Что касается процентного распространения, то на смартфоны Apple пришлось 29,54% поддельных телефонов, а на Samsung – 26,44%. Xiaomi составила 9,83%, а Honor – 6,10%.
Что характерно для клонированных смартфонов, так это наличие разрешения экрана 720p, а также процессора MediaTek MT6589 в комплекте с графическим процессором Mali-400 MP.
Хотя компоненты не обязательно являются поддельными, они сильно отличаются от того, что включено в первоначальную версию. Интересно отметить, что китайские технологические центры в Шэньчжэне, Гуанчжоу и Пекине входят в тройку крупнейших городов, где используются большинство поддельных смартфонов в Китае.
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