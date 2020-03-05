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МАУ закрывает четыре внутренних рейса

МАУ закрывает четыре внутренних рейса

МАУ отменяет четыре внутренних рейса в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба КП “Международный аэропорт Запорожье” на странице в Facebook.

“Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” временно закрывает внутренние рейсы между Киевом и Запорожьем, а также Херсоном, Ивано-Франковском и Черновцами. По состоянию на сейчас авиакомпания сообщила, что рейсы отменяются до 8 апреля”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что МАУ сокращает рейсы в некоторые страны. А именно: в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что МАУ в связи с информацией о распространении коронавируса предлагает пассажирам, которые имеют авиабилеты в Италию и ряд других стран в марте-апреле 2020 года, бесплатно изменить дату вылета.
По материалам Finance.UA
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