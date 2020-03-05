МАУ закрывает четыре внутренних рейса

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МАУ отменяет четыре внутренних рейса в связи с угрозой распространения коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба КП “Международный аэропорт Запорожье” на странице в Facebook.
“Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” временно закрывает внутренние рейсы между Киевом и Запорожьем, а также Херсоном, Ивано-Франковском и Черновцами. По состоянию на сейчас авиакомпания сообщила, что рейсы отменяются до 8 апреля”, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что МАУ сокращает рейсы в некоторые страны. А именно: в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию.
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