Два "деоффшорных" законопроекта прошли комитет Рады

Евроинтеграционный комитет на заседании рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении два “деоффшорных” законопроекта.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

“Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз на своем заседании рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по введению налога на выведенный капитал и имплементации стандартов противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли за границу» (№1185), которым предусматривается замена с 1 января 2021 года налога на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал”, – говорится в сообщении.

Члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять данный проект закона в первом чтении, а также направить данное решение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который определен в качестве главного по подготовке законопроекта.

По мнению авторов, принятие законопроекта будет способствовать имплементации в Украине Плана действий BEPS, упрощению ведения бизнеса и налогового администрирования, уменьшению административного давления на налогоплательщиков со стороны контролирующих органов, направлению прибыли предприятий на развитие и технико-технологическое обновление отечественного производства, созданию условий для детенизации экономики и стимулов к наращиванию инвестиционной активности, что в целом обеспечит оздоровление и усиление конкурентоспособности экономики Украины.

Кроме того, народные депутаты рассмотрели проект закона “О налоговом суверенитете Украины и оффшорных компаниях” (№1181).

“Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в первом чтении”, – отмечают в информуправлении Аппарата ВР.

Проектом предлагается ряд мер, которые, с одной стороны, административно и фискально снизят привлекательность использования услуг оффшорных компаний, а с другой – уменьшат экономические мотивации для такого использования. В частности, для снижения привлекательности использования оффшорных компаний проект вводит оффшорную пошлину.

Прогнозируется, что введение норм законопроекта будет способствовать росту легального номинального ВВП Украины примерно на 10%, следовательно, легальные доходы сводного бюджета вырастут минимум на 137 миллиардов гривен.

Также члены комитета рекомендовали принять в первом чтении связанный с предыдущим законопроектом проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины “О налоговом суверенитете Украины и оффшорных компаниях”(№1179).

Кроме того, Комитет рассмотрел в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины, Закона Украины “О гуманитарной помощи” (об освобождении от уплаты таможенных платежей транспортных средств специального и специализированного назначения, которые поступили в качестве гуманитарной помощи для обеспечения социально-экономических потребностей территориальных общин в Украине)» (№2475) и рекомендовал Верховной Раде принять его в первом чтении. Данное решение будет направлено главному Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Проект предлагает освободить от обложения пошлиной гуманитарную помощь, которая предоставляется в виде транспортных средств, которые могут быть использованы или переоборудованы для удовлетворения социально-экономических потребностей села, поселка и города соответствующим коммунальным предприятием.

Кроме того, на заседании Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения европейских принципов модернизации украинской промышленности» (№2464) и признан не соответствующим обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации и праву ЕС, а именно: Директиве 2004/35/ЕС и Директиве 2011/92/ЕС.