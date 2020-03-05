Глава НБУ назвал базовый сценарий отношений с МВФ

Национальный банк ожидает одобрение Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новой программы с Украиной. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.

Как напомнил Смолий, новое правительство Украины подтвердило планы продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

“Мы уже говорили о том, что осталось несколько технических вопросов, формулировки соответствующих законов. Безусловно, наш базовый сценарий ориентирован на то, что у нас продолжится сотрудничество с МВФ”, – добавил он.

Напомним, в декабре 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина уже выполнила ряд условий Международного валютного фонда (МВФ), однако некоторые из них остаются на повестке дня. По его словам, это закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования, а также создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы. Как отметил Смолий, также активно обсуждался законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.