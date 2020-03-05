Пограничники сообщили о новом виде контрабанды

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После появления информации о распространении в мире коронавирусной инфекции, в Украине появился новый вид контрабанды – медицинские маски.
Об этом рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко.
“Это неприсущая контрабанда товаров (медицинскими масками – ред.), которые перемещаются через государственную границу. Первый случай контрабанды такого товара, который пытались перевезти через границу, был зафиксирован недавно на Закарпатье … И вчера, в одном из пунктов пропуска на границе с Польшей обнаружили очередную партию, которую пытались вывезти через пункт пропуска в автомобиле, скрыв от контроля”, – сказал Демченко.
По его словам, в последний раз незаконно переместить пытались более 10 тыс. масок, в случае в Закарпатье – чуть более 3 тыс. масок.
“До этого таких случаев ни за прошлый год, на моей памяти не было. Медицинские средства, лекарства, препараты или даже оборудования. Все это было, а вот маски – это несвойственно. Но когда начал распространяться в мире коронавирус, и когда начались в стране сообщения о недопущении его перемещения у нас, появились и попытки незаконно переместить через границу медицинские маски. В обоих случаях их вывозили из Украины”, – отметил Демченко.
Напомним, 11 марта в ГПСУ сообщили, что на границе с Польшей в Волынской области правоохранители обнаружили в багажном отделении автомобиля партию медицинских масок, ориентировочной стоимостью почти 365 тыс. гривен.
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