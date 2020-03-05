В Украине наибольшая задолженность по зарплате за последние 10 лет - аппарат ВРУ

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В Украине наибольшая задолженность по выплате заработных плат за последние 10 лет.
Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.
“Такой величины размера задолженности по заработной плате за последние 10 лет в Украине не было. У наших соседей – Беларуси, Молдове и России – аналогичная картина. Хотя, если посмотреть на отчисления по процентам в фонд заработной платы, то эти страны достигли какого-то прогресса в уменьшении задолженности. Страны с развитой экономикой вовсе такой проблемы не имеют или если имеют, то в очень незначительных величинах”, – заявила глава комитета.
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По ее словам, работники страдают от задержек выплаты заработной платы.
“Даже имея в Уголовном кодексе уголовную ответственность руководителей предприятий мы не можем наладить механизм снижения такой задолженности. Динамика задолженности по заработной плате у нас растет. Поэтому задолженность можно считать институциональной ловушкой, из которой мы не можем выйти”, – подчеркнула Г.Третьякова.
Третьякова привела пример того, каким образом развитые экономики выходят из этой проблемы:
Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко сообщила, что по оперативным данным Государственной службы по труду и местных органов власти:
Где наибольшая задолженность:
Антилидерами по наибольшей сумме долгов по зарплате традиционно остаются Донецкая область – 649 млн. грн., Харьковская – 400 млн. грн., Днепропетровская – 365,7 млн. грн., Сумская – 364 млн. грн. и г. Киев – 219 млн. грн.
Что предлагают в министерстве:
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