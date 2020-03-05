В Украине наибольшая задолженность по зарплате за последние 10 лет - аппарат ВРУ

В Украине наибольшая задолженность по выплате заработных плат за последние 10 лет.

Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

“Такой величины размера задолженности по заработной плате за последние 10 лет в Украине не было. У наших соседей – Беларуси, Молдове и России – аналогичная картина. Хотя, если посмотреть на отчисления по процентам в фонд заработной платы, то эти страны достигли какого-то прогресса в уменьшении задолженности. Страны с развитой экономикой вовсе такой проблемы не имеют или если имеют, то в очень незначительных величинах”, – заявила глава комитета.

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По ее словам, работники страдают от задержек выплаты заработной платы.

“Даже имея в Уголовном кодексе уголовную ответственность руководителей предприятий мы не можем наладить механизм снижения такой задолженности. Динамика задолженности по заработной плате у нас растет. Поэтому задолженность можно считать институциональной ловушкой, из которой мы не можем выйти”, – подчеркнула Г.Третьякова.

Третьякова привела пример того, каким образом развитые экономики выходят из этой проблемы:

в Европе и США задолженность по заработной плате обходится работодателям крупными штрафами и административной ответственностью вплоть до банкротства компании, которую проводят довольно быстро – от полугода до одного года;

большинство стран вводят довольно жесткие санкции за несвоевременную выплату заработной платы, которая является собственностью работника, которые ее заработал.

Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко сообщила, что по оперативным данным Государственной службы по труду и местных органов власти:

по состоянию на март задолженность по выплате заработной платы составила 3 ​​млрд. гривен;

она образовалась на 768 предприятиях-должниках;

63% задолженности на тех предприятиях, которые активно функционируют;

предприятия-банкроты составляют 33%;

экономически неактивные предприятия – 3,6%.

Где наибольшая задолженность:

на частных предприятиях;

затем – на государственных;

наименьшая – на предприятиях коммунальной формы собственности.

Антилидерами по наибольшей сумме долгов по зарплате традиционно остаются Донецкая область – 649 млн. грн., Харьковская – 400 млн. грн., Днепропетровская – 365,7 млн. грн., Сумская – 364 млн. грн. и г. Киев – 219 млн. грн.

Что предлагают в министерстве:

усилить механизм компенсации работникам в случае нарушения сроков выплаты заработной платы путем введения пени;

для этого должен быть введен дифференцированный подход для работников, состоящих в трудовых отношениях, и для тех, которые уже разорвали отношения с работодателями, соответственно – 0,005 и 0,5 за каждый день просрочки для тех, кто уже разорвал трудовые отношения;

повысить полномочия Гоструда путем предоставления предписаниям по погашению задолженности статуса исполнительного документа, подлежащего исполнению без дополнительного решения суда.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, за 2016-2019 годы реальная зарплата украинцев выросла на 56% и на 20% превысила уровень 2013 года.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в января 2020 года составила 10 727 грн.

Средняя заработная плата в городе Киеве в 2019 году составила 15 800 грн, что выше всеукраинского значения в 1,5 раза.

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