Нафтогаз анонсировал снижение цен на газ в марте

Стоимость газа для населения в марте 2020 достигнет рекордно низких значений с 2016 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

Как отмечается в сообщении, цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, и в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы.

“При этом в газовом вопросе Украина больше не зависит от России. Газпром в свое время отказался продавать нам газ на конкурентных условиях? Ну ок, есть другие. Зима была теплой, и цена упала на рынке ЕС? Она автоматически падает и здесь. Никаких правительственных поездок на поклон за скидками не нужно”, – отметили в ведомстве.

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Также в Нафтогазе отметили, что поступлений с запасом хватает на финансирование субсидий.

“Отделение части нашего бизнеса и падение рыночной цены на газ, конечно, повлияют на поступления от Нафтогаза государству, но мы останемся одним из самых крупных. Для этого мы активно работаем над оптимизацией собственной структуры и сокращением расходов. А граждане будут получать выгоду непосредственно – за счет более дешевого газа”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

В марте потребители получат одну платежку за газ. В ней будут объединены суммы за потребление газа и его транспортировку.

Киевляне получат начисления за отопление и горячую воду в феврале меньше на 26% и на 24%.

В марте киевляне получат платежки за коммунальные услуги нового образца.

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