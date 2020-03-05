Нафтогаз анонсировал снижение цен на газ в марте

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Стоимость газа для населения в марте 2020 достигнет рекордно низких значений с 2016 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.
Как отмечается в сообщении, цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, и в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы.
“При этом в газовом вопросе Украина больше не зависит от России. Газпром в свое время отказался продавать нам газ на конкурентных условиях? Ну ок, есть другие. Зима была теплой, и цена упала на рынке ЕС? Она автоматически падает и здесь. Никаких правительственных поездок на поклон за скидками не нужно”, – отметили в ведомстве.
Читайте также: Регулятор установил минимальные цены доставки газа
Также в Нафтогазе отметили, что поступлений с запасом хватает на финансирование субсидий.
“Отделение части нашего бизнеса и падение рыночной цены на газ, конечно, повлияют на поступления от Нафтогаза государству, но мы останемся одним из самых крупных. Для этого мы активно работаем над оптимизацией собственной структуры и сокращением расходов. А граждане будут получать выгоду непосредственно – за счет более дешевого газа”, – говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька – всегда в нашем телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Sport Life предупреждает о изменении цен на абонементы из-за падения гривныВчера, 14:57 - 5366 18
Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризисВчера, 19:00 - 5944 12
Панического вывода иностранных инвестиций из Украины нет – НацбанкВчера, 13:29 - 2471 12
Глава Минобороны: военнослужащим нужен емкий мотивационный пакетВчера, 12:34 - 1438 11
Айтишники просят гарантировать неизменность текущих налоговых условий для ИТ-отрасли - петицияВчера, 15:13 - 2591 6
Нефть подешевела и обвалила биткоинВчера, 17:19 - 8085
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:00 - 7169 5
Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризисВчера, 19:00 - 5944 12
Sport Life предупреждает о изменении цен на абонементы из-за падения гривныВчера, 14:57 - 5366 18
Межбанк: валютный рынок лихорадит. Причем сильноВчера, 18:35 - 5219 4
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии КитаяВчера, 11:10 - 973
😷Названы новые симптомы коронавирусаПозавчера, 12:34 - 4071
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1666 3
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1030 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 954 1