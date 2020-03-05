В 2019 году выплатили 413,0 млрд грн пенсий: ПФ отчитался о работе

В Пенсионном фонде Украины отчитались о работе и выполнении бюджета ПФУ в 2019 году.

Об этом свидетельствует публикация на странице фонда в FACEBOOK.

В 2019 году органы Пенсионного фонда Украины обеспечили:

пенсионные выплаты 11,3 млн граждан на общую сумму 413,0 млрд грн;

выплату жилищных субсидий 2,5 млн граждан в сумме 10,8 млрд грн;

назначили 378,8 тыс. новых пенсий.

Средний размер пенсии:

в результате проведенных перерасчетов средний размер пенсионной выплаты по состоянию на 1 января 2020 составил 3 082,98 грн, что на 437,32 грн или на 16,5% больше по сравнению с 1 января 2019 года (2 645,66 грн).

Общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты за 2019 составили 435,9 млрд грн, что на 77,3 млрд грн, или на 21,6% больше прошлого года.

Собственные поступления Пенсионного фонда по сравнению с предыдущим годом выросли на 39,7 млрд грн, или на 19,6%.

“В 2019-м мы активно работали над тем, чтобы максимально упростить условия получения услуг посетителями. Создан ряд онлайн сервисов, которыми можно воспользоваться через вебпортал электронных услуг Фонда. В этом году продолжаем работу по обеспечению ведения учета трудовых отношений в электронной форме, созданию системы автоматического назначения пенсий по возрасту”, – сказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

В 2019 году введен:

новую модель обращения через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины по принципу “одно посещение”, предусматривающий подачу документов для назначения пенсий исключительно в электронном виде;

новый электронный сервис – мобильное приложение “Пенсионный фонд”, которое обеспечивает доступ к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины в удобном формате с мобильных устройств (смартфонов и планшетов);

в кабинете застрахованного лица на вебпортале Пенсионного фонда сервис “Пенсионный калькулятор”, обеспечивающий прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту;

первую очередь электронной системы учета трудовых отношений. Реализовано отображение в личном кабинете застрахованного лица на вебпортале Фонда сведений о трудовой деятельности, сформированных по данным отчетов работодателей начиная с 1998 года.

Справка Finance.ua:

Глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз заявляла, что повышение пенсий не соответствовало доходам Пенсионного фонда, из-за чего он все чаще обращается за займами в Казначейство.

Кабинет Министров в этом году планирует провести аудит деятельности дефицитного Пенсионного фонда Украины.

Одна из главных статей расходов сегодня в Украине – это дотация Пенсионного фонда. И в этом году правительство собирается менять подход к публичным финансам. А по Пенсионному фонду запланирован международный аудит с профессиональной аудиторской компанией.

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