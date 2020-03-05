В 2019 году выплатили 413,0 млрд грн пенсий: ПФ отчитался о работе

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В Пенсионном фонде Украины отчитались о работе и выполнении бюджета ПФУ в 2019 году.
Об этом свидетельствует публикация на странице фонда в FACEBOOK.
В 2019 году органы Пенсионного фонда Украины обеспечили:
Средний размер пенсии:
Общие расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты за 2019 составили 435,9 млрд грн, что на 77,3 млрд грн, или на 21,6% больше прошлого года.
Собственные поступления Пенсионного фонда по сравнению с предыдущим годом выросли на 39,7 млрд грн, или на 19,6%.
“В 2019-м мы активно работали над тем, чтобы максимально упростить условия получения услуг посетителями. Создан ряд онлайн сервисов, которыми можно воспользоваться через вебпортал электронных услуг Фонда. В этом году продолжаем работу по обеспечению ведения учета трудовых отношений в электронной форме, созданию системы автоматического назначения пенсий по возрасту”, – сказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.
В 2019 году введен:
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