В Румынию на переработку отправили 20 тонн батареек

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Первые 20 тонн батареек из Украины отправили на переработку в Румынию на завод GreenWEEE, пишет в среду, 11 марта, пресс-служба общественной организации Батарейки, сдавайтесь!.
Для отправки активисты загрузили один миллион батареек в 80 бочек. По данным организаторов, от безвозвратного загрязнения этой отправкой удалось спасти 1600 гектаров земли (примерно 2000 футбольных полей).
До сих пор ни одна из батареек, которые собирались в Украине, не доходила до реальной переработки. В лучшем случае, они оставались на складах, в худшем – выбрасывались в землю, загрязняя природу.
Собрать деньги на переработку первых 20 тонн удалось благодаря пилотному проекту по модели расширенной ответственности производителя в торговых сетях Эпицентр и Новая линия, который стартовал в декабре. Теперь переработка всех батареек, собранных в этих сетях, финансируется импортерами батареек и сетью по продажам новых батареек.
Остальную часть средств на переработку обеспечили ответственные компании и организации, которые в последние 8 лет собирали батарейки у себя в магазинах, в офисах, у людей. Лицензионный подрядчик, который обеспечивает отправку – ООО Экологические инвестиции.
Отмечается, что каждый год в Украину ввозят 3250 тонн батареек, только по статистике белого импорта. Это означает, что сегодняшняя отправка – около 0,5% всех батареек, которые выбрасываются в нашей стране ежегодно.
Чтобы решить проблему загрязнения батареек системно на уровне страны, народные депутаты должны безотлагательно проголосовать за закон Украины об отходах, который регистрирован в Раде по номеру 2207-1. Организация Батарейки, сдавайтесь! также присоединилась к его разработке.
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