Разгадан секрет существования материи

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Ученые объяснили одно из фундаментальных противоречий Стандартной модели физики, рассказав, как антиматерия может преобладать над материей. Об этом сообщается на сайте arXiv.org.
Ученые отмечают, что антиматерия должна существовать, поскольку все видимые объекты во вселенной двигаются. Если бы они двигались с такой скоростью в пространстве, где “ничего нет”, то их бы просто разорвало. Но это означает, что кажущееся пустым пространство заполнено антиматерией, которой должно быть значительно больше, нежели материи.
Так ученые Рэймонд Ко из Мичиганского университета и Кейсуке Харигая из Института перспективных исследований нашли объяснение этому противоречию. Специалисты предположили, что частица аксион обладает вращением. Ранее считалось, что она начала колебаться позже, уже при охлаждении Вселенной.
Аксион – это гипотетическая частица, редко взаимодействующая с обычной материей и в миллиард раз легче протона.
Предположительно, вращение аксионов в ранней Вселенной высвобождало большое количество энергии. Она превращалась в частицы обычного вещества – барионы. Такое аксионное поле создавало немного больше вещества, нежели антивещества.
С каждым вращением аксиона мизерная часть материи оставалась, формируя видимый для нас мир. Этот механизм назвали аксиогенезом. Он может объяснить преобладание антивещества над веществом во Вселенной и еще несколько противоречий.
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