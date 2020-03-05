0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 184 0

Разгадан секрет существования материи

Разгадан секрет существования материи

Ученые объяснили одно из фундаментальных противоречий Стандартной модели физики, рассказав, как антиматерия может преобладать над материей. Об этом сообщается на сайте arXiv.org.

Ученые отмечают, что антиматерия должна существовать, поскольку все видимые объекты во вселенной двигаются. Если бы они двигались с такой скоростью в пространстве, где “ничего нет”, то их бы просто разорвало. Но это означает, что кажущееся пустым пространство заполнено антиматерией, которой должно быть значительно больше, нежели материи.

Так ученые Рэймонд Ко из Мичиганского университета и Кейсуке Харигая из Института перспективных исследований нашли объяснение этому противоречию. Специалисты предположили, что частица аксион обладает вращением. Ранее считалось, что она начала колебаться позже, уже при охлаждении Вселенной.

Аксион – это гипотетическая частица, редко взаимодействующая с обычной материей и в миллиард раз легче протона.

Предположительно, вращение аксионов в ранней Вселенной высвобождало большое количество энергии. Она превращалась в частицы обычного вещества – барионы. Такое аксионное поле создавало немного больше вещества, нежели антивещества.

С каждым вращением аксиона мизерная часть материи оставалась, формируя видимый для нас мир. Этот механизм назвали аксиогенезом. Он может объяснить преобладание антивещества над веществом во Вселенной и еще несколько противоречий.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.