Hyundai показал, какой будет Elantra седьмого поколения (фото)

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Hyundai показал изображение-тизер нового (седьмого) поколения седана Hyundai Elantra. Его официальная премьера состоится уже на следующей неделе – 17 марта.
Судя по шпионским фотографиям, сделанным в Швеции, и по тизерам, новая Elantra многое позаимствует у концепта Hyundai Vision T. У них одинаковая решетка радиатора с алмазной отделкой. Такую же алмазную отделку можно увидеть и в других местах. Крыша похожа на купе, но, напомним, что Elantra – это седан.
Hyundai Vision T concept
Интерьер автомобиля выдержан в минималистичном стиле с черно-белой отделкой. По приборной панели проходит красная полоска. Цифровой дисплей имеет большой сенсорный экран.
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