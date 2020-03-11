Hyundai показал, какой будет Elantra седьмого поколения (фото)

Hyundai показал изображение-тизер нового (седьмого) поколения седана Hyundai Elantra. Его официальная премьера состоится уже на следующей неделе – 17 марта.

Судя по шпионским фотографиям, сделанным в Швеции, и по тизерам, новая Elantra многое позаимствует у концепта Hyundai Vision T. У них одинаковая решетка радиатора с алмазной отделкой. Такую же алмазную отделку можно увидеть и в других местах. Крыша похожа на купе, но, напомним, что Elantra – это седан.



Hyundai Vision T concept

Интерьер автомобиля выдержан в минималистичном стиле с черно-белой отделкой. По приборной панели проходит красная полоска. Цифровой дисплей имеет большой сенсорный экран.