Цены на бензин и дизель начали снижаться

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Цены на бензины и дизельное топливо 11 марта начали снижаться в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на “Консалтинговую группу А-95” .
В частности, в сети Shell бензины и дизельное топливо подешевели на 20–22 коп./л: А-92 — до 25,20 грн/л, А-95 — до 26,90 грн/л, ДТ — до 25,96 грн/л.
Опустила цены на все светлые нефтепродукты на 20 коп./л сеть Mango. Работающая преимущественно в восточной и северной части страны сеть Marshal снизила цену А-95 на 50 коп./л, ДТ — на 20 коп./л. Кировоградская сеть “Рур Групп” снизила цены на все виды топлива на 1 грн/л.
Как сообщал enkorr, розничные цены бензинов и ДТ снижались с конца декабря 2019 г. по середину февраля 2020 г., в среднем опустившись за этот период на 2 грн/л. 6-9 марта европейские котировки бензинов и ДТ резко снизились после обвала цен на нефть.
Цены ДТ на оптовом рынке Украины 10 марта не среагировали на это снижение из-за ослабления гривны и ограниченного предложения.
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