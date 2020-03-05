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😷 Коронавирус может вызвать в Европе крупный экономический шок - Лагард

&#128567; Коронавирус может вызвать в Европе крупный экономический шок - Лагард

Если страны ЕС не примут срочные меры по борьбе с коронавирусом, Европа столкнется с крупным экономическим шоком. Об этом глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила во время видеоконференции с лидерами Евросоюза, сообщает Bloomberg.

Лагард отметила, что без координированных действий “мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года”. При надлежащих ответных мерах экономический шок, вероятно, будет временным, добавила она.

По словам источника, Лагард сообщила, что руководство ЕЦБ изучает все доступные инструменты, готовясь к заседанию на этой неделе.

Добавим, мировой экономический кризис – кризисное состояние мировой экономики. Разные страны и регионы выходили из острой фазы последнего кризиса 2008 года в разное время, с 2009 по 2013 год, а его последствия сохраняются поныне. В 2009 году мировой ВВП впервые со времен Второй мировой войны показал отрицательную динамику.

По материалам РБК-Украина
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