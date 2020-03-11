Украинцы покупают вина на миллиарды гривен - Госстат (инфографика)

За 9 месяцев 2019 года в Украине продажи вина в розницу составили 5 млрд 686 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

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В пересчете на абсолютный алкоголь – объем розничных продаж вин в течение отчетного периода составил 743 тыс. декалитров (дал.)

Больше всего вин в розницу покупают жители:

Киева – 171 тыс. дал.;

Киевской обл. – 62 тыс. дал.;

Харьковской обл. – 58 тыс. дал.;

Львовской обл. – 54 тыс. дал.

Меньше всего в розницу купили соответствующей продукции жители Луганской (5,5 тыс. дал.), Черновицкой (4,7 тыс. дал.) И Тернопольской (6,5 тыс. дал.) областей.

В денежном измерении всего в розницу было продано вин жителям столицы – на 1,7 млрд грн, меньше всего – жителям Луганской области – на 32,5 млн грн.