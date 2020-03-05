😷 В Киеве введут карантин из-за коронавируса

В Киеве 12 марта вводят карантин. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в Facebook .

Ограничительные меры вводятся в столице до конца марта – будут закрыты школы и запрещены массовые мероприятия.

“Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно – до конца месяца”, – сказал мэр.

Как будет: временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также будут ограничено проведение массовых мероприятий.

Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах, отменены концерты, конференции, киносеансы и другие мероприятия.

“Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, – сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!” – добавил Кличко.

Справка Finance.ua: