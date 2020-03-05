Межбанк: "идеальный шторм" в самом разгаре

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Среда продолжит традиции марта и пройдет снова очень напряженно. «Идеальный шторм» , о котором мы писали еще во вчерашнем утреннем прогнозе – в самом разгаре.По факту – как мировые, так и украинские рынки оказались заложниками одновременного действия значительного числа факторов, существенно влияющих на валютный, фондовый и сырьевой рынки.
Украина еще не настолько интегрирована во все мировые рынки как самостоятельный игрок и в этой ситуации даже пока выиграла от того, что находится на перифирии мировых финансов. Как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло.
“Каникулы” в китайской экономике и фактически обрыв значительного объема туристических, торговых, финансовых и логистических цепочек из-за коронавируса – наносят существенный урон мировой экономике. Первые последствия – обвал цен на нефть и всех видов сырья, а также снижение объемов торговли – приводит к стагнации на рынках развитых стран и бегству капиталов из развивающихся стран в более “тихие и надежные гавани”- в золото и частично в евро, который после решений ФРС США стал для инвесторов более интересным, нежели доллар.
Укрепление евро – явление кратковременное (ЕС сам находится на пороге стагнации), но дает возможности активно зарабатывать спекулянтам мирового уровня на панике инвесторов.
Украина пока лишь частично ощутила этот мировой кризис и пока чиновники все списывают только на коронавирус, предпочитая не особо акцентировать внимание и на своих ошибках, как в части курсообразования, так и в том, что во время благоприятного для украинской экономики периода – так и не смогли даже частично изменить структуру нашей сырьевой модели хозяйствования. Сейчас начинаем пожинать плоды такой работы и похоже коронавирус идеальное прекрытие для Кабмина, Минфина и НБУ для оправдания своих просчетов.
По факту, курс гривны сейчас взрывают два основных фактора – вывод частью нерезидентов своих капиталов из ОВГЗ и сокращение притока валюты из-за падения производства и сокращения экспорта.
На сегодня прогнозируем:
1) продолжение давления на гривну со стороны иностранцев, выходящих из ОВГЗ;
2) увеличение спроса на валюту со стороны импортеров, которые на опасениях дальнейшего роста курса – стараются оперативно закрыть свои текущие валютные обязательства;
3) продолжение спекулятивных атак на гривну с активной раскачкой как доллара, так и евро;
4) необходимость продолжения выходов Нацбанка с продажей доллара для сдерживания роста котировок;
5) быструю реакцию наличного рынка на все валютные качели межбанка.
Мы по-прежнему уверены в том, что пока Нацбанк в ближайшие дни продолжит бороться за удержание курса и не выпустит его своими массированными распродажами выше уровня в 26 гривен.
По прогнозам, объемы операций на торгах сегодня составят до $270-350 млн при заключении до 620 сделок с широким коридором по доллару в пределах 25,40-25,70 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,37 / 25,41
евро – 28,84/ 28,86
российский рубль – 0,352/ 0,354
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