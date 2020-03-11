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Укрэнерго на 80% увеличило отчисления в бюджет

Укрэнерго на 80% увеличило отчисления в бюджет

ЗАОНЭК “Укрэнерго” с начала года перечислило в государственный бюджет на 80% больше, чем в 2018-ом.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“​По итогам 2019 года НЭК “Укрэнерго” перечислило в государственный бюджет на 80% больше, чем в предыдущем 2018 году: 3,4 млрд грн против 1,9 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Благодаря этому компания вошла в ТОП-20 крупнейших плательщиков налогов в Украине журнала «Рейтинг», поднявшись с 47-го на 18-е место в общей ленте.

А среди энергетических компаний Укрэнерго поднялось на 7 пунктов, заняв 10-е место.

Увеличение объема отчислений произошло за счет роста платежей по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу с доходов физических лиц. Начисление и уплата НДС увеличились почти в 1,5 раза (с 543,9 млн грн до 1 426,8) после введения с 1 июля 2019 г. новой модели рынка электроэнергии.

По материалам УКРИНФОРМ
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