Межбанк: рынок ждет взрывоопасная азиатская сессия

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Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – на украинском валютном рынке сегодня опять было не скучно никому. Давление на гривну усилилось и если бы не Нацбанк – доллар достаточно быстро ушел бы к отметкам в 25,60-25,80 гривен с целью в 26 гривен в ближайшее время.
На мировых рынках паника также не давала скучать ни крупным игрокам, ни центробанкам стран ЕС, ни американским корпорациям и финансовым глобальным монстрам. Евро менее чем за сутки то взлетал до 1,1440 доллара и выше, то – проваливался до уровней ниже 1,1380. В конечном итоге на момент написания статьи кросс-курс пары евро/доллар остановился на отметке 1,1381. Но не факт, что это конец “валютным ралли”. Ведь впереди еще взрывоопасная азиатская (ночная для Украины) сессия.
НБУ продал порядка $250 млн, чтобы сбить ажиотаж на рынке. Причем – начинал продавать в пределах 25,20 гривен, а затем был вынужден поднимать свои котировки до 25,25 гривен, затем – до 25,30 гривен, а последние продажи проводил и по 25,35. В конечном итоге, это лишь выровняло спрос и предложение на торгах. Но принципиально пока ситуацию не изменило – спрос превышает предложение. Спекулянты в такой ситуации просто счастливы. Сегодня они зарабатывали как на росте доллара, так и на валютных ралли по евро.
В неудачниках пока остается рубль. В РФ продолжается паника на фондовых и сырьевых рынках (особенно по нефти и газу), что практически тут же бьет по российской валюте. Попытки Центробанка России держать ситуацию под контролем пока лишь хоть как-то сдерживают натиск желающих выйти в валюту из опасного на этот момент рубля.
Ход торгов:
Торги по доллару начались с уровня 25,25/25,295 гривен. Спрос ожидаемо значительно превышал предложение и НБУ с самого утра продавал валюту траншами, повышая каждый раз цену своих интервенций на 5 копеек. В 11 часов доллар подорожал до 25,33/25,355 гривен и лишь Нацбанк спасал гривну от обвала.
К 12 часам курс, благодаря НБУ еще удерживался на тех же 25,33/25,35 гривнах , но как только регулятор уходил с рынка – тут же взлетал.
К обеду доллар вырос до 25,38/25,40 гривен и лишь после 14:00 уже почти замер в пределах узкого коридора 25,36-25,38/25,40-25,41.
Завершились торги на отметке 25,375/25,41 и чувствуется, что это еще не предел этих валютных ралли. Завтрашний день продолжит давление на гривну.
Главные события 10 марта на межбанке:
1) Доллар с утренних 25,25/25,295 гривен вырос до 25,375/25,41 к завершению сессии;
2) НБУ сегодня многократно продавал доллар, постепенно повышая ценники с 25,20 до 25,35 гривен. Продал всего порядка $250 млн;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 25,2875 гривен, а официальный на 11 марта составил 25,3135 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,36 / 25,40
евро – 28,86 / 28,90
российский рубль – 0,3546 / 0,3555
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1293 / 1,1294
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