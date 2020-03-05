В феврале в Украине зафиксировали дефляцию

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В феврале 2020 года потребительские цены снизились на 0,3% после того, как в январе инфляция составила 0,2%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным ведомства:
Государственная служба статистики
Больше всего подешевели яйца (на 17,6%). На 5,1-0,2% снизились цены на мясо птицы, свинину, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,0% произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 12,9%.
Кроме того, на 1,4% снизились тарифы на горячую воду, отопление. Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 15,3%, канализацию – на 12,6%.
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