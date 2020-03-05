В феврале в Украине зафиксировали дефляцию

В феврале 2020 года потребительские цены снизились на 0,3% после того, как в январе инфляция составила 0,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным ведомства:

потребительские цены в феврале 2020 года, по сравнению с январем 2020 года, снизились на 0,3%, с начала года – на 0,1%;

базовая инфляция в феврале 2020 года, по сравнению с январем 2020 года составила ‐0,1%, а с начала года составила ‐0,3%.



Государственная служба статистики

Больше всего подешевели яйца (на 17,6%). На 5,1-0,2% снизились цены на мясо птицы, свинину, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,0% произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 12,9%.

Кроме того, на 1,4% снизились тарифы на горячую воду, отопление. Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 15,3%, канализацию – на 12,6%.

Справка Finance.ua:

Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года – 3,2%.

Кабинет Министров намерен продолжать политику низкой и стабильной инфляции, поскольку такие показатели позволят Национальному банку Украины снижать процентные ставки в ближайшие месяцы.

Замедление инфляции в прошлом месяце было обусловлено влиянием прошлогоднего укрепления гривны на потребительские цены.

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