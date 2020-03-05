0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

В феврале в Украине зафиксировали дефляцию

В феврале в Украине зафиксировали дефляцию

В феврале 2020 года потребительские цены снизились на 0,3% после того, как в январе инфляция составила 0,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным ведомства:

  • потребительские цены в феврале 2020 года, по сравнению с январем 2020 года, снизились на 0,3%, с начала года – на 0,1%;
  • базовая инфляция в феврале 2020 года, по сравнению с январем 2020 года составила ‐0,1%, а с начала года составила ‐0,3%.


Государственная служба статистики

Больше всего подешевели яйца (на 17,6%). На 5,1-0,2% снизились цены на мясо птицы, свинину, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло.

Лучшие кредитные карты для хранения денег 💳

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,0% произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 12,9%.

Кроме того, на 1,4% снизились тарифы на горячую воду, отопление. Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 15,3%, канализацию – на 12,6%.

Справка Finance.ua:

  • Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года – 3,2%.
  • Кабинет Министров намерен продолжать политику низкой и стабильной инфляции, поскольку такие показатели позволят Национальному банку Украины снижать процентные ставки в ближайшие месяцы.
  • Замедление инфляции в прошлом месяце было обусловлено влиянием прошлогоднего укрепления гривны на потребительские цены.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.