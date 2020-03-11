На Днепропетровщине отремонтируют проблемную трассу

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На Днепропетровщине в 2020 году отремонтируют 25 км одной из самых проблемных трасс государственного значения — Р-73, которая ведет на Никополь, сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.
Из спецфонда госбюджета на это выделят 500 млн гривен. Магистраль включили в перечень объектов автодорог, которые будут ремонтировать в текущем году. Отмечается, что такие масштабные работы будут вестись впервые за 50 лет.
«Работаем одновременно по нескольким направлениям. После переговоров с «Укравтодором» одну из самых проблемных трасс в области — Никопольскую — включили в Перечень, утвержденный Кабмином. Эта дорога давно нуждалась в ремонте», — отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
На Никопольской трассе уже стартовали подготовительные работы. Сейчас подрядчики перебазируют на выделенный участок необходимую технику. Новое покрытие сделают в три слоя: регенерирующий, выравнивающий и верхний.
«Активно сотрудничаем с областной службой автодорог. На 2020 год запланировали строительство и ремонт одновременно нескольких дорог общего пользования государственного значения», — добавил Бондаренко.
Общая протяженность трассы Р-73/Н-08/ — Никополь составляет 56 км.
Всего на строительство и ремонт дорог общего пользования государственного значения в Днепропетровской области в 2020 году из спецфонда госбюджета выделят почти 6,5 млрд грн.
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