Максим Пархоменко: коронавирус, нефтяные войны, а у нас "перезагрузка"

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Несколько последних недель цены на финансовых рынках стремительно падают. Причина тому – коронавирус. Все яснее становится многим инвесторам, что рецессия уже не на полпути, а реальный факт.
И проблема заключается не в самом вирусе, а в ограничениях, которые он несет за собой. Известно, что на Севере Италии, в Германии и Франции нужно будет вводить карантинные меры и, возможно, останавливать производства и отправлять в отпуск целые сектора экономики.
Это означает, что темпы потребления и, как следствие, темпы экономики будут замедляться. Пик эпидемии будет достигнут уже к концу этого месяца.
На фоне этого падают и фондовые индексы, инвесторы пылесосят рынок защитных активов, скупая золото и облигации США и Германии и сокращают позиции в рисковых активах, к которым относятся и украинские бумаги. По факту, в любом случае гривна оказалась бы под давлением.
Единственное, что сдерживало нас от стремительного падения – это грамотная и взвешенная политика нашего Минфина и НБУ. Украина оставалась последним островком стабильности, с которого выходили инвесторы.
Теперь же все изменилось – ведь прошлая политическая неделя прошла в крайне турбулентном ключе. “Перезагрузка” всего правительства взволновало инвесторов и привело к снижению гривны к концу недели на более 50 копеек до 25 гривны за доллар. Падение в конце прошлой недели было небольшим антрактом перед тем, что нас ждет дальше.
По факту, когда в мире падают рынки, инвесторы в панике и коронавирус подступает к нашим границам, парламент за инициативой президента меняет команду правительства.
В ситуации, когда пожар (кризис) подступает к нашему дому, решают заменить команду пожарников, при том в полной мере не найдя для них замены. Это кажется абсурдно, но именно это произошло на прошлой неделе.
По сути, что президент, что часть парламента расписываются в своей некомпетентности и не осознании мировой ситуации.
Теперь из тех плюсов, которые и привлекали в Украину капитал нерезидентов: высокие ставки, снижаются риски из-за падения государственного долга, растущий ВВП, работающие правительство и цельный парламент.
Мы получаем правительственный кризис, отсутствие договоренностей с МВФ и пиковые выплаты по государственному долгу в этом году и коронавирус, который активно распространяется по основным экспортным рынкам и возле наших границ.
Вдобавок к этому мы получаем нефтяную войну между Россией и ОПЕК, что утягивает за собой сырьевые рынки. Так, пока многие еще отходят от выходных, нефть уже падает на 30%, а фондовые площадки закрываются для торговли из-за падения цен на акции более чем на 10%.
С учетом этого негатива перед нами стоят задачи не роста, а сохранения текущей ситуации. По факту, экс-премьер смог уйти в крайне нужный момент и на крайне положительной ноте.
На будущее ясно, что нужно будет пересматривать доходную часть бюджета и проводить балансировку расходов. Разговоры про большую стройку Гончарука вряд ли сможем в полной мере воплотить в реальность, а рост экономики даже в 4% будет невыполнимой задачей в этом году.
В итоге, амбиции президента по росту экономики стоит отложить на второй план. По факту новое правительство, которое даже не сформировано, столкнется с потоком негатива в Украине и за ее пределами.
Падение гривны, снижение экспорта, падение таможенных отчислений от импорта нефтепродуктов, отсутствие договоренностей с МВФ и обслуживание госдолга в условиях отсутствия спроса на наши бумаги – вот вызовы, которые пока не имеют решений от руководства нашей страны.
Максим Пархоменко, аналитик Альпари
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