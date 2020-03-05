В Киеве пока не собираются прекращать отопительный сезон

Согласно прогнозам Гидрометцентра, на этой неделе ожидается существенное снижение температуры воздуха, поэтому решение о завершении отопительного сезона в Киеве пока не принято.

Об этом в ходе брифинга сообщил директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

По его словам, существуют определенные нюансы, связанные с процедурой начала и окончания отопительного сезона.

«Предельные сроки отопительного сезона определяются согласно распорядительному документу. На сегодня еще нет распорядительного документа о прекращении отопительного сезона», – сообщил он.

Но источники теплоснабжения работают в режиме минимального температурного режима, то есть подать теплоноситель более низкой температуры технологического нет возможности.

По его словам, для полного прекращения поставок тепла требуется примерно десять суток. Кроме того, принятие подобного документа влияет не только на оказание услуг, оно влияет в первую очередь на расчет льгот и субсидий для тех категорий потребителей, которые ими пользуются.

«Учитывая то, что согласно прогнозам Гидрометцентра будет существенное уменьшение температуры воздуха уже на этой неделе, то есть с переходом в минусовые температуры, в частности ночью, соответствующее решение о прекращении отопительного сезона действительно не принималось», – сказал Лопатин.

Что касается коммунальных учреждений, то решение принимается руководством каждого конкретного заведения. Например, определенные бюджетные учреждения, организации и частные фирмы уже подали заявки на самостоятельное решение о прекращении отопительного сезона.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что в Киеве жители многоквартирного дома могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общедомовом собрании.

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