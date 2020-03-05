Иностранцы сократили вложения в гособлигации Украины

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С начала марта 2020 года нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,22 млрд грн до 125,34 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Однако с начала 2020 года нерезиденты увеличили свои вложения в гособлигации Украины 7,62 млрд грн – с 117,72 млрд грн на конец 2019 года.
Между тем, Министерство финансов Украины отказалось от проведения аукциона по продаже ОВГЗ.
“Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут”, – говорится в сообщении Минфина.
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