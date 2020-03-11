0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Аэропорт Борисполь обслужил почти 2 миллиона пассажиров

Аэропорт Борисполь обслужил почти 2 миллиона пассажиров

Международный аэропорт Борисполь за два месяца текущего года обслужил 1 950 387 пассажиров. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ЦТС со ссылкой на данные аэропорта.

Большинство пассажиров — 1 523 817, воспользовались регулярными рейсами, на нерегулярные рейсы пришлось 426 570 человек.

По сравнению с прошлым годом, количество пассажиров нерегулярных рейсов из Борисполя выросло на 70%.

Отмечается, что в аэропорту за два месяца снизилась доля трансферных пассажиров — на 25,9% до 325 564 человек. Это 16,7% от общего пассажиропотока (для сравнения, в 2019 году эта доля составляла 26,0%).

По материалам Aegon Life Ukraine ЦСП Зп-3
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.