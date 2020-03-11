Аэропорт Борисполь обслужил почти 2 миллиона пассажиров

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Международный аэропорт Борисполь за два месяца текущего года обслужил 1 950 387 пассажиров. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ЦТС со ссылкой на данные аэропорта.
Большинство пассажиров — 1 523 817, воспользовались регулярными рейсами, на нерегулярные рейсы пришлось 426 570 человек.
По сравнению с прошлым годом, количество пассажиров нерегулярных рейсов из Борисполя выросло на 70%.
Отмечается, что в аэропорту за два месяца снизилась доля трансферных пассажиров — на 25,9% до 325 564 человек. Это 16,7% от общего пассажиропотока (для сравнения, в 2019 году эта доля составляла 26,0%).
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