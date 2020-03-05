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США будут отправлять на карантин все доллары из Азии

США будут отправлять на карантин все доллары из Азии

Федеральная резервная система США будет отправлять на карантин доллары из Азии перед возвращением их в финансовую систему США. Об этом сообщает Japan Times.

«Долларовые банкноты из Китая будут попадать в карантин из-за эпидемии коронавируса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые процедуры «предусматривают длительный период удержания», поэтому валюта, которая поступает из Китая или из других регионов Азии, будет сохраняться в течение как минимум «семи-десяти дней до обработки депозитов».

Если эпидемия продолжит распространяться и органы здравоохранения США или Государственный департамент «определят конкретные дополнительные страны риска, ФРС готова ввести дополнительные модифицированные процедуры», отметил пресс-секретарь ведомства.

По материалам УКРИНФОРМ
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