США будут отправлять на карантин все доллары из Азии

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Федеральная резервная система США будет отправлять на карантин доллары из Азии перед возвращением их в финансовую систему США. Об этом сообщает Japan Times.
«Долларовые банкноты из Китая будут попадать в карантин из-за эпидемии коронавируса», – говорится в сообщении.
Отмечается, что новые процедуры «предусматривают длительный период удержания», поэтому валюта, которая поступает из Китая или из других регионов Азии, будет сохраняться в течение как минимум «семи-десяти дней до обработки депозитов».
Если эпидемия продолжит распространяться и органы здравоохранения США или Государственный департамент «определят конкретные дополнительные страны риска, ФРС готова ввести дополнительные модифицированные процедуры», отметил пресс-секретарь ведомства.
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