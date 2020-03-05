США будут отправлять на карантин все доллары из Азии

Федеральная резервная система США будет отправлять на карантин доллары из Азии перед возвращением их в финансовую систему США. Об этом сообщает Japan Times.

«Долларовые банкноты из Китая будут попадать в карантин из-за эпидемии коронавируса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые процедуры «предусматривают длительный период удержания», поэтому валюта, которая поступает из Китая или из других регионов Азии, будет сохраняться в течение как минимум «семи-десяти дней до обработки депозитов».

Если эпидемия продолжит распространяться и органы здравоохранения США или Государственный департамент «определят конкретные дополнительные страны риска, ФРС готова ввести дополнительные модифицированные процедуры», отметил пресс-секретарь ведомства.