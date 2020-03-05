Сколько зарядных станций для электрокаров расположено в Украине (инфографика)

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Сейчас по территории Украины установлено 5902 зарядных пункта, в среднем 2,17 пункта на одну станцию.
Об этом сообщает издание autogeek.
Портал отмечает, что в течение прошлого года количество станций стандартной и высокой мощности в украинских городах выросло до 2719 единиц, а пунктов высокой мощности – до 533.
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Инфографика: autogeek.com.ua
Больше всего зарядных станций установили компании AutoEnterprise – 1113 шт. и Ionity с 387 зарядками. Всего же устанавливали зарядки 17 различных компаний.
Стоит отметить, что озвученные данные были предоставлены компаниями в конце 2019 года. Поэтому вполне вероятно, что сейчас количество зарядных станций уже больше.
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