Сколько зарядных станций для электрокаров расположено в Украине (инфографика)

Сейчас по территории Украины установлено 5902 зарядных пункта, в среднем 2,17 пункта на одну станцию.

Об этом сообщает издание autogeek.

Портал отмечает, что в течение прошлого года количество станций стандартной и высокой мощности в украинских городах выросло до 2719 единиц, а пунктов высокой мощности – до 533.

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Инфографика: autogeek.com.ua

Больше всего зарядных станций установили компании AutoEnterprise – 1113 шт. и Ionity с 387 зарядками. Всего же устанавливали зарядки 17 различных компаний.

Стоит отметить, что озвученные данные были предоставлены компаниями в конце 2019 года. Поэтому вполне вероятно, что сейчас количество зарядных станций уже больше.

Справка Finance.ua:

Самый популярный электрокар в Украине – Nissan Leaf. В феврале 252 авто этой марки пополнили автопарк страны.

Второй по популярности электрокар по количеству продаж в Украине – TESLA Model S, которую выбрали 57 автомобилистов.

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