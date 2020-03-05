АМКУ ожидает падения цен на бензин в украинских АЗС

Учитывая обвал цен на нефть Антимонопольный комитет будет тщательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Понятно, что ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС не приходится – ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев – транспортировка-переработка-снова транспортировка-АЗС и тому подобное.

Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место”, – сообщается в заявлении.

В АМКУ заявляют, что уровень розничных цен должен соответствовать внешний конъюнктуре.

“… Цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, влияющих на их формирование”, – резюмируют в комитете.